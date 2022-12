¿Salida de Lopetegui afectará el vestuario español? Del Bosque responde

Del Bosque, exseleccionador español y exentrenador del Real Madrid, se refirió a la destitución de Julen Lopetegui como técnico del combinado ibérico poco antes del comienzo del Mundial y a si afectará al vestuario.

"Yo creo que no. En teoría me imagino que los jugadores tendrán afecto al anterior seleccionador, pero se pondrán a disposición, como no puede ser de otra forma, y actuarán con la mayor profesionalidad de cara al Mundial. Debe ser un hecho fantástico para todos poder jugar un Mundial", opinó antes de la entrega de los 'Premios Fundación Mapfre' que se llevará a cabo este jueves en Madrid.

Publicidad

"Es una situación incómoda para la RFEF. El presidente Luis Rubiales ya dio suficientes explicaciones sobre el asunto y ahora nada más desear, tanto a Julen en su nuevo cargo como entrenador del Real Madrid como a Fernando Hierro en esa responsabilidad tan grande que tiene ahora de cara al Mundial, que lo hagan de la mejor manera posible los dos. Les deseo el mayor de los éxitos", comentó.

Vea aquí: Estoy triste y deseo que España gane el Mundial: Lopetegui

Preguntado sobre si ha hablado con alguien de la federación acerca de la salida de Lopetegui, respondió: "No, no he hablado con nadie. Pero lo que le deseo es lo mejor para su futuro. Ha hecho dos años fantásticos con la selección, nos hemos clasificado para esta fase final y han jugado unos partidos amistosos con grandes rivales de manera magnífica. Y también le deseo lo mejor a Fernando Hierro, que ahora tiene la responsabilidad de sopetón. Seguro que lo va a hacer bien", opinó.

Del Bosque, quien afirmó que en ningún momento se le pasó por la cabeza que pudieran contar con él debido a la situación, no quiso valorar si la decisión es precipitada: "No sé, yo no entro en opiniones. Me baso en lo que dijo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol", declaró.

Publicidad

Además, habló sobre la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte: "No tengo ninguna opinión. Que todo transcurra correctamente y toda la gente que se acerque a las cosas públicas que tengan mucho cuidado y tenga buenos antecedentes personales".