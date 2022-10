Santa Fe confía en que el Gobierno tome decisiones para evitar crisis en el FPC

Tras las declaraciones de Iván Duque sobre las pocas posibilidades de reiniciar el fútbol colombiano a puerta cerrada, el presidente de Independiente Santa Fe se refirió a la negativa del mandatario, resaltando que confía en que el Gobierno tome nuevas decisiones en los próximos días.

“Hacer comentarios es difícil, el presidente hoy se manifestó, él mirará y estudiará día a día lo que pueda otorgar. El fútbol no está ajeno al cambio de posiciones del Gobierno. Seguramente el presidente nos dirá más adelante qué fue lo que quiso expresar. No me voy a desgastar en hacer comentarios contra o a favor del Gobierno”, dijo Méndez, en entrevista con Blog Deportivo.

A su vez, consideró que el Gobierno de Iván Duque tomará las mejores decisiones frente a la situación del FPC ante la crisis económica en los clubes.

“Miramos los problemas de diferentes puntos de vista, algunos presidentes que no hemos estado de acuerdo con la Dimayor, hemos cuestionado, pero también hay grupos que creen que el presidente (Jorge Enrique Vélez) está trabajando en beneficio de todos. No es de rasgarnos las vestiduras. El Gobierno debe estar rodeado de los mejores especialistas y no van a tomar decisiones en contravía de ayudar a cualquier industria”, añadió.

Escuche aquí la entrevista completa con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en Blog Deportivo:

