Scolari se me acercó y me dijo que confiaba en mí, que metiera goles: Miguel Borja

Este martes, Palmeiras se enfrentó a Godoy Cruz en el segundo partido de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club brasileño pasó a cuartos luego de vencer 4-0 (6-2) en el marcador global). En la goleada fue clave el colombiano Miguel Ángel Borja, quien marcó uno de los cuatro tantos, además de anotar en el empate del partido de ida, que terminó 2-2 en Argentina.

Le puede interesar: Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez dejó de ser el técnico de Ecuador

Publicidad

El delantero de Palmeiras habló en Blog Deportivo sobre la confianza que ha recibido del técnico Luiz Felipe Scolari, quien lo ha puesto a jugar recientemente sobre todo en el torneo internacional.

“Scolari me ha mantenido siempre pensando en trabajar bien. Muchas veces los compañeros están en un buen nivel y uno no puede reclamar mucho, toca trabajar cada día. La confianza del profe me ha permitido aportarle al equipo”, explicó, sobre la falta de minutos que tuvo en el primer semestre de este año.

“Cuando uno no juega las cosas son difíciles, se pasan muchas cosas por la cabeza. Yo les manifesté que lo que más quería era jugar, que me ayudaran”, contó.

Sin embargo, tras la ausencia de minutos en los partidos del Brasileirao este primer semestre, el jugador comenzó a sonar para regresar a Colombia a vestir nuevamente la camiseta del Junior de Barranquilla, así como en otros equipos.

Publicidad

“Cada día hay opciones de equipos que llegan, pero siempre analicé el tomar una buena decisión. El deseo siempre ha estado por la pasión que siento hacia el Junior”, explicó, al ser preguntado sobre los rumores que lo ponían en el cuadro barranquillero.

“Cada día toca demostrar por qué se está en Palmeiras. Scolari es un técnico que se basa mucho en la estadística que muestran los fisioterapeutas. Un día se me acercó y me dijo que confiaba en mí y en que metiera goles”, confesó el delantero.

Publicidad

Escuche la entrevista completa de Miguel Ángel Borja en Blog Deportivo aquí: