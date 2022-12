Se están dando los frutos de tanto sacrificio: Jossimar Calvo

para la gimnasia colombiana y auguró mejores cosas en este deporte, pues aún quedan el campeonato mundial y la clasificación a los Juegos olímpicos.

“Son 16 años de carrera deportiva, empecé a los 5 años y en estos momentos se están dando los frutos de los sacrificios. He tenido lesiones, pero he salido adelante. Tengo ganas de brindarles muchas cosas a Colombia y a mi departamento”, dijo.

Sobre su actuación en los Juegos Panamericanos de Canadá, donde ganó tres oros y dos bronces, el deportista aseguró que está feliz de darle glorias al país.

“La gimnasia no era muy sonada tiempos atrás, pero con el trabajo que se realiza, gracias a mi entrenador, Jairo Ruiz Casas, y a sus asistentes que son los que nos ayudan mucho. Estos logros han sido trabajo de ellos”, manifestó.

Los 30 minutos hacia la historia de Jossimar Calvo

Media hora. Eso es lo que tardó Jossimar Calvo en convertirse en el mayor medallista colombiano en unos mismos Juegos Panamericanos. 30 minutos que valen cuatro años de trabajo y el mando de la gimnasia masculina continental para este chico que quería ser Jean-Claude Van Damme.

Con tres oros y dos bronces, Jossimar contó en metales todas las pruebas en las que participó en Toronto y salió de los Juegos que le revelaron hace cuatro años en Guadalajara como una estrella del tapiz.

"El día que llegué aquí, vine con la mentalidad de hacer historia, no sólo en la parte individual, sino también en lo colectivo. Fue un largo proceso, cuatro años de preparación y estoy muy contento", celebró con la voz pausada.

Y cumplió. Tras el oro logrado el día anterior en caballo con arzones, el gimnasta de Cúcuta entró el miércoles en el Coliseo de Toronto enfrascado en su lucha vital por la perfección.

En las finales consecutivas de barras paralelas y barra fija Jossimar fue el mejor y así se lo reconoció el animado público canadiense, que valoró el talento de quien bajó de lo alto del podio al local Kevin Lytwyn minutos antes de que la gimnasia apagara las luces en Toronto.

Pero no todo fue perfecto: a este joven de mirada tímida aún no se le ha olvidado su caída del caballo con arzones que le dejó el lunes a dos peldaños del oro en la prueba combinada, en la que no pudo defender el oro de Guadalajara-2011.

"Los resultados han sido buenos, aunque me quedó la espina de la general individual, donde fui tercero. Hice un un buen trabajo, pero por desgracia tuve una caída que me costó posiciones, pese a que al final estuve en el podio", recordó con el fastidio de lo que no tiene solución.

