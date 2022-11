Se fue la alegría del Grupo: José Serpa sobre muerte de Scarponi

El ciclista colombiano José Serpa, compañero del fallecido Michele Scarponi, habló sobre la estrecha relación que sostuvo con el italiano a lo largo de su permanencia en el ámbito profesional.



“Fuimos compañeros, fuimos muy amigos, era muy allegado a mi familia y yo a la de él”, dijo Serpa.



“Se fue la alegría del lote, el hombre que siempre hacia una broma, nunca le conocí una rabia, es una gran pérdida para el ciclismo mundial”, señaló.



Serpa resaltó el carácter de su excompañero y la forma como animaba al grupo y aseguró que siempre se preocupaba por que en el lote reinara un gran ambiente para que el resultado en las carreteras fuera el mejor.



“Era muy jocoso y siempre la ideología de él era tener un buen ambiente en el equipo, él decía que si estábamos felices todo el trabajo iba a salir bien, hacía muchas bromas, era muy maldadoso en ese sentido y mantenía muy activo el grupo”, agregó.



Serpa aseguró que no se pudo concretar una visita a Italia que tenía pendiente para estar con él y que hace pocos días había hablado con él.



“Hace unos 15 días me mandó un video en el que me decía que me extrañaba y que cuándo iba a ir a visitarlo”, concluyó.