¿Se salvará Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos?

Las opiniones están entre la esperanza y la preocupación. Panelistas manifestaron su deseo ferviente de que Barranquilla conserve la sede de los Juegos Panamericanos, argumentando que la ciudad ha demostrado capacidad y entusiasmo en eventos anteriores.

"Estoy de rodillas rezando, quiero que Barranquilla sea la sede, pero lo veo difícil. Quedaría muy mal para la organizadora de los juegos en el futuro”, dijo Alberto Linero.

Además, se evidenció malestar por la falta de seriedad percibida por Panam Sports , por los incumplimientos por parte de Barranquilla y Colombia.

Se comprometieron y no cumplieron. El gobernador Verano hace un llamado a la participación del presidente de la República en la comisión. Esto es realismo mágico, una comisión encabezada por el presidente , dijo Luis Ernesto Gómez.

Las críticas no solo se centraron en la gestión local, sino que se ampliaron a nivel nacional. Se mencionó la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno colombiano. Asimismo, se resaltó que la confianza no se perdió solo en Barranquilla, sino en todo el país.

Las críticas hacia la gestión gubernamental también incluyeron comentarios sobre la aparente falta de interés del presidente Petro en los Juegos Panamericanos. Se cuestionó la improvisación y la búsqueda de soluciones sobre la marcha, con el temor de que la falta de seriedad ya haya dejado un daño irreparable en la reputación de Colombia como país organizador.

“Panam Sports está molesto desde hace rato. Ellos están diciendo: ‘pasó es lo mejor que le pudo haber pasado a Panamá Sports’ Porque venían atravesando una crisis desde hace meses con el Gobierno actual. Es decir, esto no es un hecho de por qué no se pagaron cuatro millones de dólares. Panam Sports estaba muy, muy emproblemada porque no tenía confianza. Mandaron cartas y dimos papaya y nos quitaron la sede”, opinó Ricardo Ospina.

Por su parte, Héctor Riveros dijo que el Gobierno no calculó las consecuencias de no apoyar los Panamericanos y cuando se dio cuenta ya no había nada que hacer.

“Creo que el Gobierno no los calculó. Esto es como cuando usted repartió unas invitaciones a una fiesta de matrimonio y después tiene que mandarles a las personas a las que le invitó una notica diciéndole: Ya no vamos a hacer la fiesta porque el papá se gastó la plata en otra cosa. Es ese sentimiento de vergüenza en una familia que se sentiría porque hay un incumplimiento o una decisión de quien financia la fiesta del matrimonio de una pareja que resuelve no hacerlo, porque en realidad la discusión sobre si los juegos convienen, no convienen, si es mucha plata, si el beneficio es grande o poquito, eso ya ha debido, eso ha debido discutirse antes”, concluyó.

