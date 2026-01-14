En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / “Se va volviendo un vicio”: piloto antioqueño corre su sexto Rally Dakar en Arabia Saudita

“Se va volviendo un vicio”: piloto antioqueño corre su sexto Rally Dakar en Arabia Saudita

A sus 70 años, Javier Vélez, nacido en Salgar, es el único colombiano compitiendo en carros en un Dakar con más de 7.000 kilómetros de recorrido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad