“Se va volviendo un vicio”: piloto antioqueño corre su sexto Rally Dakar en Arabia Saudita

Un antioqueño es el único piloto colombiano en competir en carros en el Rally Dakar, que por estos días se disputa en Arabia Saudita. Se trata de Javier Vélez González, quien incluso ya ha logrado ganar varias etapas dentro de su categoría en esta exigente competencia de más de 7.000 kilómetros.

Con 70 años, el piloto, oriundo de Salgar, en el suroeste de Antioquia, participa este año en el Rally Dakar, cumpliendo nuevamente —como él mismo contó a Blu Radio— un sueño de vida que se ha repetido ya en seis ocasiones.

“Toda la vida tuve el sueño de correr un Dakar. Ahora se me ha cumplido por sexta vez. Eso se va volviendo como un vicio: corres el primero, te va mal, entonces quieres mejorarlo en el segundo y lo mejoras. Luego viene el tercero, y así vamos en el sexto, disfrutándolo”, expresó.

Para esta edición, Javier corre con un copiloto argentino y decidió cambiar de categoría, compitiendo ahora en la H4 de velocidad media alta del Dakar Classic. Sus resultados lo llenan de orgullo, no solo a nivel personal, sino también como representante del país.



“Me gusta ser un colombiano que represente a su país y, en este sexto Dakar, creo que hemos alzado la bandera colombiana bien alto, porque ya hemos ganado cuatro etapas”, señaló.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. El piloto recordó sus primeras experiencias en la competencia, marcadas por múltiples dificultades técnicas y logísticas.

“El primero fue fatal: demasiados problemas, tanto técnicos del coche como nuestros. Pero hemos ido mejorando. Ahora nos pasamos a una categoría con carros más cómodos, cerrados, con aire, y lo hemos disfrutado”, relató.



¿Cómo se clasifica a un Rally Dakar?

En medio de su travesía por el desierto de Arabia Saudita, Vélez explicó de manera resumida cómo es el proceso para lograr un cupo en una de las carreras más exigentes del automovilismo mundial.

“Primero hay que hacer minicarreras en otras partes: Colombia, Argentina, Chile, y tratar de obtener puntos para un ranking. Después presentas tu hoja de vida al Dakar y ellos deciden si te aceptan o no. En mi caso fue más o menos fácil porque andaba con un copiloto que ya había corrido. Hicimos varias carreras logrando top tres y eso nos afianzó”, explicó.

Equipo de piloto antioqueño en el Rally Dakar. Foto: suministrada.

Sobre la preparación física para enfrentar las largas jornadas de competencia, aseguró que no sigue rutinas extraordinarias: “Uno hace algo de gimnasio, algo de bicicleta y manejar carro. Al que le gusta manejar, no se cansa. Nos empacamos ocho, diez o doce horas diarias. Alimentarse bien e hidratarse muy bien es fundamental para aguantar las grandes etapas”, afirmó.



¿Cómo está el automovilismo en Colombia?

Desde su experiencia en el Dakar Classic, Javier Vélez también hizo un llamado sobre las dificultades que enfrenta el automovilismo en Colombia, pese a la afición existente: "En Colombia tenemos la afición, pero nos faltan terrenos y permisos para hacer carreras. Cerrar vías es muy difícil y eso limita mucho el desarrollo de este deporte”, explicó.

Finalmente, dejó un mensaje realista para quienes sueñan con correr algún día el Rally Dakar: “Tienen que seguir soñando y conseguir dinero, porque esto no es fácil. Se necesita capacidad, preparación y, desafortunadamente, mucho dinero”, concluyó.