Segundo finalista de liga se definirá en la última fecha

A falta de una fecha por jugarse, tras los triunfos de Onces Caldas ante Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá; y de Atlético Huila frente a Atlético Nacional en Neiva, ambos por la mínima diferencia, el grupo A de los cuadrangulares deja latente la posibilidad a tres equipos de clasificar a la final de la liga profesional colombiana.

El marcador del encuentro entre Huila y Nacional se abrió a los 3 minutos de juego con un remate de Juan Caicedo que el golero paisa, Cristian Bonilla, no pudo contener.

Por otro lado, Once Caldas se puso en ventaja a los 60 minutos de juego en Bogotá frente a los ‘cardenales’ con anotación de Edwards Jiménez.

En la próxima y última fecha de los cuadrángulares se enfrentarán Atlético Nacional vs Santa Fe y Once Caldas vs Atlético Huila.

La siguiente es la tabla de clasificación de este grupo de cuadrangulares:

1. Santa Fe – 8 puntos

2. Atlético Huila – 8 puntos

3. Atlético Nacional – 6 puntos

4. Once Caldas – 6 puntos