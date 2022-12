“Ser novato y ganar en Indy Car indica que las cosas están bien”:Carlos Huertas

ganar una carrera demostró que las cosas se están haciendo bien.

Publicidad

“La experiencia ha sido muy buena. He aprendido bastante, me ha costado mucho al comienzo, pero después de nueve carreras ganar es muy importante para mí. Creo que no muchos novatos han ganado en su primer años y que yo esté en esa lista es un honor”, dijo.

Carlos Huertas ha competido en series como la Fórmula BMW y en el Campeonato Fórmula 3 Británica, ahora se encuentra en Estados Unidos en la Indy Car donde ganó el Grand Prix de Houston.