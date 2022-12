Serena Williams jugará la final del Abierto de Australia contra su hermana Venus

La tenista estadounidense Serena Williams, número dos del mundo, se enfrentará a su hermana Venus en la final del Abierto de Australia tras derrotar a la croata Mirjana Lucic-Baroni en dos sets, por 6-2, 6-1, este jueves en Melbourne.



Esta será la novena final entre las hermanas Williams en uno de los cuatro torneos del Grand Slam y la primera desde la edición de 2009 en Wimbledon, cuando ganó Serena.



"Estar de nuevo las dos en una final es el mayor de nuestros sueños", afirmó Serena, de 35 años, ante los espectadores del Rod Laver Arena.



La de 2009 había sido la última final de Grand Slam de Venus Williams, que entre 2010 y 2014 vio su carrera eclipsada en parte debido a problemas de salud.



Esta estadounidense de gran talla (1,85 m), la jugadora más veterana del torneo a sus 36 años, se clasificó para la final de Melbourne venciendo a su compatriota Coco Vandeweghe en tres sets por 6-7 (3/7), 6-2 y 6-3.



Por su parte, Serena no dejó ninguna oportunidad a Lucic-Baroni y marcó casi dos veces más puntos que ella (56 contra 33).



La menor de las hermanas Williams busca lograr su 23º título de Grand Slam, que le daría el récord de la era profesional por delante de Steffi Graf (22) y la acercaría al récord absoluto de la australiana Margaret Court (24).



Si gana por séptima vez el Abierto de Australia, Serena recuperará el primer puesto mundial a expensas de la alemana Angelique Kerber.



Esta será la 15ª gran final y la segunda en Australia para Venus, siete veces ganadora en Grand Slam (5 en Wimbledon y 2 en el Abierto de Estados Unidos), tras la de 2003 que Venus perdió también contra su hermana menor.



Durante tres años y medio, la mayor de las Williams no logró participar en la segunda semana de ningún torneo importante. Pero no tiró la toalla y desde el año pasado parece revivir una segunda juventud. En julio llegó a las semifinales de Wimbledon y emprendió el Abierto de Australia como número 17 del mundo.



Durante el torneo, Venus se benefició de un cuadro muy favorable: su adversaria mejor clasificada fue la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, número 27 mundial.



Vandeweghe, de 25 años, ocupa por su parte el lugar número 35 y ha tenido un recorrido remarcable en este torneo: eliminó a la defensora del título, Angelique Kerber, en octavos de final, y después a la campeona de Roland Garros, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (N.7), en cuartos.



Venus Williams cometió muchos errores en el primer set (17) antes de enderezar el tiro. Se mostró muy sólida en el servicio, con 11 saques directos (aces) y jugó mejor los puntos importantes.



Por su parte, Vandeweghe arriesgó pero a costa de cometer muchos errores (51, incluidas 11 dobles faltas) y no supo aprovechar sus oportunidades (solo convirtió una de sus 13 bolas de rotura).



"Ha jugado bien. He tenido que luchar en defensa todo el tiempo", reconoció Venus, que deseaba enfrentarse en un noveno duelo en final contra su hermana (6-2 para Serena).



"Me gustaría más que cualquier cosa verla al otro lado de la red el sábado", aseguró.



Un sueño hecho realidad.