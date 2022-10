Si meto un gol no lo celebro: Vladimir Hernández ante el partido contra el Junior

El extremo izquierdo de Atlético Nacional, Vladimir Hernández, habló en El Camerino de Blu Radio sobre su presente en el equipo verdolaga.

“Acá me han hecho sentir importante y es algo que le sirve mucho a uno. Desde el día que llegue sentí esa buena vibra y esa confianza que me están dando (…) Tengo para dar mucho más, uno como jugador no conoce el techo”, afirmó.

De igual forma, el araucano se refirió al importante juego que tendrá el próximo 18 de marzo contra su exequipo el Junior de Barranquilla.

“Será raro, uno estando muchos años en el equipo y ahora tengo la oportunidad de estar en otro club y enfrentarlos, será algo lindo. Si meto un gol no lo celebro”, añadió.

Asimismo, Hernández destacó las cualidades que tiene Nacional dentro de la cancha.

“Un gran proyecto. Creo que estamos cumpliendo con lo que quiere el profe, es un equipo que juega bien a la pelota, tiene movilidad y muchas variantes (…) En Brasil no tuve esa continuidad que uno como jugador quiere y necesita”, señaló.

Por último, el rápido jugador verdolaga explicó el motivo de la celebración del golazo que le marcó al América de Cali en el Atanasio Girardot.

“Celebré el gol contra el América para mi hija porque se lo debía. Ojalá pueden venir muchos más”, concluyó.