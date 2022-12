Siento todavía mucho dolor: ‘Sachi’ Escobar sobre el asesinato de su hermano

‘Sachi’ habló sobre la posibilidad que tuvo de jugar en grandes clubes del balompié colombiano Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, equipo con el que logró salir subcampeón de la Copa Libertadores y en el que compartió camerino con grandes figuras.

“Fue el equipo mejor conformado de un club colombiano, el 80 por ciento del equipo eran de selección argentina, paraguaya y peruana; Falcioni, Willingtón Ortiz, Gareca, Julio César Uribe, Roberto Cabañas, Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento”, dijo Escobar.

Recordó que fue muy duro perder ese torneo y cómo el capitán Falcioni reaccionó de manera airada tras dejar escapar el título de las manos.

“El dolor fue muy grande por el equipo que teníamos y por la manera que se había luchado para ganar esa copa (…) Falcioni rompió todos los vidrios de camerino), dijo el entrenador.

El técnico del club ‘asegurador’ señaló que siempre quiso ser entrenador y que a lo largo de su carrera supo esperar el momento adecuado para dirigir, y explicó que cuando jugó con el Quindío y decidieron sacar al técnico en 1992, él, como jugador, tuvo que asumir las riendas del club.

“En el 83 no pensaba que iba a ser entrenador, pero me quedaba con mensajes de técnico y ya entre 90 y 94, cuando venía el retiro mío me volví más inquieto, en el 92 sacan al técnico del Quindío y nos dijeron a Carlos Peláez y a mí que nos encargáramos del equipo durante esa semana”, dijo Escobar.

Sobre el asesinato de su hermano Andrés Escobar, uno de los episodios más tristes de su vida, ‘Sachi’ fue claro en decir que no ha podido perdonar a quienes cometieron el crimen y que ha evitado encontrarse con los autores intelectuales del crimen.

“Yo no he podido perdonar, los autores intelectuales me han mandado razones para explicarme por qué lo hicieron, a uno de ellos me lo encontré en el aeropuerto y me supe controlar, otro detuvo mi carro y me dio la mano, yo le dije que con él no tenía nada de qué hablar (…) Siento todavía mucho dolor, yo realmente no soy capaz de sentarme en una mesa a conversar con estas personas”, dijo Santiago Escobar.