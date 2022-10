“Somos dignos campeones, necesitábamos suerte y hoy la tuvimos”: Luis C. Arias

El delantero Luis Carlos Arias de Independiente Santa Fe expresó su respeto por el equipo que derrotaron en la final del fútbol profesional colombiano y se mostró satisfecho con el resultado para el cardenal.

“Respeto, Medellín me dio muchas cosas, Medellín me lanzó al profesionalismo, me dio a conocer, soy hincha de Medellín. Primero va lo deportivo, va el amor al fútbol, iba a correr, iba a hacer lo mismo, pero con respeto hacia ellos”, señaló Arias.

El jugador reconoció que aunque Santa Fe no tuvo muchas opciones durante el encuentro, el gol que marcó en el primer minuto del segundo tiempo fue decisivo para darle la victoria al expreso rojo.

“Somos dignos campeones. Necesitamos también tener suerte y hoy la tuvimos. Tuvimos poquitas opciones pero al final marcamos un gol”, dijo el delantero.

Por último, se refirió a su salida del terreno de juego minutos antes de finalizar el partido y aseguró que se debió a un leve esguince que sufrió tras un choque con un jugador del Medellín.