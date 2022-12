¿Un paso atrás? James habría recibido ‘ofertón’ de discreto equipo de la Premier

El colombiano James Rodríguez no ha tenido su mejor temporada y las cosas tienden a no mejorar para el ‘16’ del Real Madrid. Desde que llegó Zidane al banco del equipo blanco, el volante no ha encontrado un espacio en el esquema del francés, un DT que ha sabido suplir las funciones del cafetero dando más protagonismo a jugadores como Federico Valverde o Lucas Vásquez, que han cumplido y borrado la calidad de Rodríguez.

Desde su vuelta al Real Madrid, siempre se habló de la necesidad de que saliera del equipo blanco , pues se preveía que su suplencia iba a ser lo más seguro y así fue. El colombiano no ha tenido muchas oportunidades y cuando juega, tampoco es que sea determinante.

Después de la negativa del Atlético de Madrid a comprar la ficha de James por su precio en el mercado, ahora suena en medios europeos que el ‘16’ podría salir del Madrid rumbo a la Premier League, un cambio que sería drástico por los diferentes estilos de juego que hay en esa liga.

Según el diario ‘The Sun’, Jorge Mendes, agente de James, estaría negociando su salida del Real Madrid para el Wolverhampton en un negocio millonario. Se estima que sería en unos 71 millones de euros, una cifra no menor, pues supera el precio de mercado que tiene actualmente el colombiano, que es aproximadamente de 40 millones euros.

Actualmente, los ‘Wolves’ son sextos de la Premier League con 43 puntos a 2 del Manchester United. Pese a que en la actualidad no están clasificados a un torneo europeo, la suspensión del Manchester City por dos temporadas sin jugar estas competiciones, podría darla al equipo de Nuno Espírito Santo la clasificación a la Europa League.