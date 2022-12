Uruguay goleó a Chile por 3-0 y sube al segundo lugar de las eliminatorias

Uruguay y Chile se midieron en el estadio Centenario de Montevideo en el partido más esperado de la cuarta fecha de eliminatorias mundialistas, que puso frente a frente a Edinson Cavani y Gonzalo Jara tras la polémica en la Copa América y terminó con una goleada 3-0 a favor de la celeste.

Aunque el DT de Uruguay, Oscar Tabárez, buscó este fin de semana bajarle decibeles al asunto, lo cierto es que los hinchas uruguayos vieron el partido como una revancha del que disputaron las dos selecciones en Copa América y que le costó a Uruguay la eliminación.

"No voy a hablar absolutamente nada del tema (...) como una manera a contribuir a que esto sea exclusivamente un partido de fútbol", dijo enfático Tabárez al ser consultado este fin de semana en rueda de prensa sobre la polémica. (Vea también: Ecuador gana 2-1 a Uruguay y sigue imparable en clasificatorio sudamericano ).

En aquel choque, Jara introdujo un dedo entre las nalgas del delantero del PSG francés, que reaccionó y se hizo expulsar, ganándose dos fechas de suspensión de Conmebol. El organismo también sancionó luego por igual número de encuentros a Jara y a Tabárez.

"Yo estoy preparando a un equipo para jugar un partido contra un gran equipo", expresó tajante el DT ante la prensa en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los chilenos tampoco quisieron que el partido se convierta en una disputa para saldar la polémica.

Sobre el incidente Sampaoli fue tajante este lunes ante la prensa: "Solamente hablamos de cómo intentar plantearnos ganar el partido. Sabemos que vamos a jugar con un equipo de gran fortaleza anímica donde manejan muy bien conceptos en las dos áreas y la fortaleza mental de Uruguay no va a tener que ver con un episodio aislado", subrayó.

Lo cierto es que las entradas para el encuentro que se disputará a las 20H00 locales (23H00 GMT) en el mítico estadio Centenario de Montevideo, se agotaron a tres semanas del partido para un recinto que tiene poco más de 60.000 personas de capacidad.

A última hora de la tarde la selección de Chile llegó a Montevideo y enseguida se recluyó en un hotel del exclusivo barrio de Punta Carretas, de donde no saldrá hasta el momento de jugar el duelo, mientras ya se percibía la presencia animada de numerosos hinchas de "La Roja".

Los campeones de América llegan a Uruguay un punto arriba de los celestes en esta eliminatoria (7 contra 6), con el sabor amargo de un empate 1-1 en casa ante Colombia la semana pasada. Ecuador lidera la tabla con 100% de efectividad (9). (Vea también: Colombia gana punto de oro ante Chile y sueña con Rusia 2018 ).

Precisamente, los charrúas perdieron 2-1 en Quito contra Ecuador el jueves.

Los pupilos de Tabárez deberán esforzarse al máximo por rescatar algún punto en esta fecha, tras ganar los dos primeros duelos en un debut que tenía gratamente sorprendida a la afición local, acostumbrada al sufrimiento hasta el final de cada eliminatoria.

Cavani, autor del gol contra Ecuador el jueves, liderará el ataque uruguayo acompañado probablemente por Diego Rolán, del Burdeos francés, según periodistas locales.

La figura del equipo, el delantero Luis Suárez (FC Barcelona), aún debe una fecha de suspensión de las nueve que le aplicó la FIFA por haber mordido al defensa italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil-2014.

Fuera quedó también el volante Alvaro González (Atlas/MEX) con una distensión muscular en su pantorilla izquierda, según informó la AUF en la noche del domingo.

Los celestes tuvieron este lunes su última práctica con 23 de los 24 jugadores del plantel debido a la baja obligada "Tata" González, quien sería reemplazado por el volante de la Universidad de Chile Matías "Chiche" Corujo, de acuerdo con lo exhibido en campo por Tabárez.

Otra novedad es que si bien los trabajos fueron a puertas cerradas, por algunos huecos los periodistas puedieron ver que el defensa Martín Cáceres (Juventus/ITA), quien estaba en duda y no había terminado el entrenamiento anterior, estuvo en el equipo titular y no pareció presentar inconvencientes, lo que le colocaría en el once inicial.

La principal preocupación de 'la Roja' es el estado sanitario del buen delantero del Arsenal inglés, Alexis Sánchez, un jugador desbordante que fue además factor de gran presión en el último choque Uruguay-Chile, por Copa América en Santiago.

Sánchez mostró poco de su juego y potencia en el empate 1-1 ante Colombia el jueves y sufrió molestias físicas que lo tenían trabajando al margen del plantel.

Sampaoli dijo en rueda de prensa este lunes tras la práctica: "Alexis tiene un dolor en el gemelo postpartido (con Colombia) que le impidió jugar con normalidad, esperaremos hasta último momento para ver si puede estar en condiciones de jugar".

Pese a que el DT espera tener al 'Niño maravilla' como titular, el delantero Fabián Orellana (Celta de Vigo/ESP) ocupó su lugar durante la práctica del domingo.

El partido será arbitrado por los colombianos Wilmar Roldán al silbato, asistido en las bandas por Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz.

AFP