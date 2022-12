en el que su equipo empató a un tanto con Millonarios.

“El arbitraje no estuvo acorde al partido, el árbitro no fue justo, no nos pitaron un penal claro de Cadavid y de expulsión que el árbitro no vio, Millonarios solo llegó con el gol de pelota parada y no tuvo más llegadas claras de gol, nosotros tuvimos un partido bien controlado”, agregó el timonel 'asegurador'.