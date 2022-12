Van Gaal, uno de los candidatos para dirigir a James en el Bayern Múnich

Se siguen barajando nombres para el reemplazo de Carlo Ancelotti en el Bayern Múnich, uno de ellos es el holandés Louis van Gaal, de acuerdo a lo revelado este martes por Bild.



Van Gaal, se suma a una larga lista de entrenadores que han sonado desde el último juego del conjunto alemán por Champions League, en el que cayó estrepitosamente por goleada ante el Paris Saint-Germain.



El técnico holandés ya dirigió al Bayern desde 2009 hasta 2011 y consiguió los tres títulos más importantes a nivel local con el conjunto bávaro.



Si bien en enero pasado se anunciaba el retiro de Van Gaal de los banquillos, el diario alemán insiste que podría ser una de las principales alternativas para asumir las riendas del último campeón de la Bundesliga, que en la actualidad no atraviesa su mejor momento.



El holandés ya tuvo la oportunidad de dirigir a Falcao García en Manchester United, a quien no le dio mucha oportunidad en el equipo. De hecho, en muchas ocasiones se ha tildado a Van Gaal de no tener el mismo trato con los futbolistas sudamericanos.



