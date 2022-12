Ventas Fiat Chrysler en Europa crecieron un 12,6%

vehículos, mientras que su cuota de mercado se incrementó 30 puntos básicos, para alcanzar el 6,4%, según informó el nuevo gigante automotriz en un comunicado. El Grupo consiguió incrementos interanuales de sus ventas en todos los mercados europeos principales, entre los que destacan Italia, con un crecimiento del 20,1%, Alemania (+15,9%), Francia (+22,8%) y España (+26,2%).

-Volvo Car Group ha comprado el fabricante sueco de coches deportivos y de competición Polestar para que se encargue de diseñar y producir los modelos de Volvo más radicales y desafiar así el liderazgo en este segmento de las divisiones AMG de Mercedes-Benz y M de BMW. Volvo ya comercializa algunos modelos con la firma de Polestar, como el V60 o el S60, gracias a un acuerdo de cooperación firmado en 2013. Pero ahora la firma de origen sueco ha "decidido llevar esta experiencia a más conductores de Volvo, poniendo todos los recursos detrás del desarrollo de Polestar.

-Las más recientes pruebas de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, muestran importantes avances pero también dejan expuesto que se continúan ofreciendo algunos vehículos con niveles deficientes de seguridad. Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, Latin NCAP continúa impulsando la mejora de los niveles de protección de los ocupantes adultos y niños, los cuales en muchos países todavía están por debajo de los estándares mínimos de seguridad de las Naciones Unidas. Los últimos resultados muestran una calificación alentadora de doble cinco estrellas lograda por el Jeep Renegade y un decepcionante cero estrellas para adultos y niños en la versión básica del Chery.

-El constructor americano de autos deportivos y de competencia Don Panoz acaba de recibir un importante reconocimiento al serle otorgado en Italia el “Premio La Bella Macchina”, del afamado Concorso Italiano, lo que significa su primer real acercamiento al “Hall de la Fama”. El Concorso Italiano premia “la contribución de una persona a la pasión por el automóvil” y Panoz recibirá el galardón en la edición de este año, a realizarse el 15 de agosto en el circuito de Golf Caballo Negro, en Seaside, California.

-El consorcio automovilístico japonés Suzuki Motor Corporation nombró a Toshihiro Suzuki, su Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, como su nuevo Presidente, en sustitución de su padre, Osamu Suzuki, de 85 años, quien permanecerá como Consejero Delegado. Toshihiro Suzuki asumió la máxima responsabilidad de la corporación y la dirección de operaciones el 1º de julio y pondrá en marcha un nuevo plan estratégico de cinco años, que contempla el objetivo de lograr un récord de ingresos a finales del ejercicio fiscal 2020.

-El exdirector de los equipos Benetton y Renault de F-1, el empresario italiano Flavio Briatore, fue declarado culpable de fraude fiscal por un tribunal de Génova. Briatore estaba demandado por los dueños del yate “Force Blue” - la empresa Autumn Sailing Ltd., domiciliada en las Islas Cayman - por subarrendarlo y por no pagar impuestos por el uso de la embarcación y diversos cargos por servicios portuarios y carburantes. El tribunal además detectó que Briatore, tras alquilar el yate, no declaró ese ingreso ni canceló impuestos al fisco. Ahora Briatore debe aguardar sentencia de la justicia italiana, que podría ser multa o prisión y ser apelada por la defensa del empresario.