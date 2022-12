¡Vergüenza! Con falsa carta de Ospina, medios sacan provecho de situación de su padre

Uno de los contenidos más virales en Colombia en las últimas horas es una emotiva carta supuestamente firmada por el arquero David Ospina para su padre. Sin embargo, se trata de una ‘fake news’.

La publicación, pese a que se ha compartido más de 43.000 veces en Facebook, ha generado polémica pues en realidad el texto no lo escribió Ospina, lo que indigna a los seguidores del futbolista, todo en medio del delicado estado de salud de don Hernán Ospina y las falsas noticias sobre su muerte que han circulado este fin de semana.

En el texto, supuestamente Ospina expresa que su padre siempre lo apoyó desde que era un niño y que ahora quiere devolver todo lo que su papá hizo por él, aparentemente prometiéndole regresar a la concentración de la Selección en Brasil este martes para continuar disputando la Copa América.

El texto incluso añade una falsa promesa de Ospina: ganar el torneo y volver a Colombia con el trofeo bajo el brazo.

Esta publicación, que varias personas tachan de “vergonzosa”, originalmente la posteó una emisora local de la ciudad de Buga, Valle del Cauca, llamada ‘Radiomax’ en su cuenta de Facebook, lo que llevó a que otros medios de la región la replicaran.

La supuesta carta, que además tiene serios errores ortográficos, dice que el arquero quiere hacer un homenaje a su padre, quien por estos días se encuentra en delicado estado de salud en una clínica de Medellín, hasta donde el propio futbolista llegó el viernes para acompañar a su familia.

“Y como el me cumplió lo prometido yo hoy le haré una promesa y se que mis compañeros me van ayudar y es traer esa Copa América en homenaje a el y con el favor de Dios lo voy a cumplir, no le voy a fallar por eso estaré de vuelta en Brasil este martes y le voy a cumplir”, dice la supuesta carta compartida por la emisora y atribuida a Ospina.

La publicación ha tenido más de 10.000 comentarios en los que se apoya al futbolista y a su padre con emotivos mensajes de los seguidores.

BLU Radio se comunicó con la emisora ‘Radiomax’ y en conversación con el periodista James Palacios, vocero de ese medio, se confirmó que el origen de la carta es incierto, pues dice que “llegó a un grupo de noticias en WhatsApp en el que hay siete periodistas más y desde ese momento se replicó en diferentes medios de comunicación”.

Palacios también dijo a BLU que intentará buscar la fuente de la supuesta carta, pero aclaró que antes de publicarla en Facebook y de que se hiciera viral jamás verificó que en realidad el texto lo hubiera escrito Ospina. Pese a esto, la publicación ha generado miles de emotivas reacciones de seguidores del guardameta:

