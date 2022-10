“Verte así me causa mucha tristeza”: César Pastrana sobre presente de Santa Fe

Independiente Santa Fe no vive un buen momento en la actualidad. Los ‘leones’ están en uno de sus peores inicios de temporada en la última década, en 12 fechas no han ganado su primer partido, está en la posición 18 con solo 8 puntos y el equipo no logra mostrar buen fútbol en la Liga Águila.

Ante la situación, el dirigente más ganador en la historia de Santa Fe, César Pastrana, publicó un emotivo mensaje en su WhatsApp. Con una foto de la Copa Sudamericana que el equipo consiguió en 2015, el expresidente aseguró que ver así al club le causaba “mucha tristeza”.

El equipo dirigido por Gerardo Bedoya sigue sin levantar cabeza en la liga colombiana, por lo que el ahora miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol no dudó en mostrar su tristeza por la actualidad del equipo en el que dirigió durante nueve años.

Tras el mensaje, varios hinchas del cuadro capitalino tomaron la imagen como un guiño al posible regreso de Pastrana a la presidencia del club.