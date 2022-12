Vicente del Bosque anuncia su retiro de la selección española

El seleccionador español Vicente del Bosque anunció este jueves en la radio que abandonará el equipo nacional, tres días después de su eliminación en los octavos de final de la Eurocopa 2016 ante Italia (2-0).

Publicidad

"Sin duda, no tengo intención de continuar como entrenador, pero tienes que ser discreto. No importa el resultado de la Eurocopa, no tenía dudas sobre lo que sería mi futuro", dijo Del Bosque, campeón del mundo en 2010 y europeo en 2012, en la radio pública RNE, confirmando las informaciones aparecidas horas antes en los diarios AS y Marca.