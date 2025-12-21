Marco Rubio reaviva dudas sobre elecciones en Colombia y estrategia hacia Venezuela

Una extensa y poco habitual rueda de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reactivó el debate sobre la política exterior estadounidense hacia Colombia y Venezuela, así como el papel del presidente Donald Trump en los procesos electorales de la región. Así lo explicó el analista Juan Camilo Merlano, en entrevista con Sala de Prensa Blu desde Washington, tras participar en el encuentro con la prensa internacional.

Merlano calificó el evento como “inédito”, tanto por su duración —más de dos horas— como por su formato. “Fue una rueda de prensa bilingüe, algo que nunca se había visto en un secretario de Estado. Incluso algunos colegas estadounidenses estaban estresados porque no podían entender gran parte del español cubano tan marcado de Marco Rubio”, señaló.

Según explicó, Rubio abordó de manera amplia temas clave de América Latina, especialmente la relación con Colombia y el escenario electoral que se avecina en el país.



Elecciones en Colombia y postura de Estados Unidos

Uno de los momentos más comentados fue la pregunta de Merlano sobre una posible interferencia de la administración Trump en las elecciones presidenciales colombianas, un antecedente que, según recordó, ya se ha presentado en otros países de la región.

“Le preguntamos si la buena relación con Colombia iba a depender de que el pueblo colombiano escogiera un presidente bien visto por Estados Unidos”, explicó Merlano. De acuerdo con su relato, Rubio respondió que no se trata de una discusión ideológica. “Estados Unidos lo que quiere es un presidente con el que pueda trabajar”, afirmó el secretario de Estado, aunque reconoció que las relaciones con el actual Gobierno colombiano están “muy afectadas”.



Rubio añadió que, si el presidente Gustavo Petro cambia su postura, “quizás podríamos hablar con él, pero eso no parece que vaya a ser”, una frase que, según Merlano, deja abierta la incertidumbre de cara a 2026.



Venezuela, incautaciones y escalamiento

Otro eje central fue Venezuela. Merlano indicó que Washington se muestra satisfecho con la incautación de buques petroleros. “Ya han hecho tres y van a seguir haciéndolo. Creen que esto puede asfixiar aún más al régimen”, afirmó.

No obstante, aclaró que, aunque el objetivo sigue siendo la salida de Nicolás Maduro, “no parece que el año vaya a terminar con Maduro por fuera de Miraflores”.



Opinión pública y narrativa política en EE. UU.

En el plano interno, Merlano destacó que la mayoría de los estadounidenses rechaza una intervención militar directa. “El 70,71 % está en contra de una acción directa para sacar a Maduro”, citó, con base en una encuesta de CBS.

Aun así, sostuvo que la administración Trump mantiene un fuerte control del relato público. “Tienen una habilidad muy grande para manejar la narrativa y convertir cualquier situación en una victoria política”, concluyó, en referencia al primer aniversario del actual mandato presidencial.

Publicidad

Escuche la entrevista completa acá: