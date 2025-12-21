Murió a los 46 años reconocido actor de It y El teléfono negro: esta es la causa

El actor estadounidense James Ransone, de 46 años, fue hallado sin vida el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 en una vivienda de Los Ángeles, según confirmaron autoridades locales. De acuerdo con el informe de la oficina del médico forense del condado, la muerte fue clasificada como suicidio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que atendió el caso tras recibir una llamada de emergencia y precisó que no se encontraron indicios de intervención de terceras personas ni señales de un hecho criminal.

Ransone, nacido en Baltimore, desarrolló una sólida carrera en cine y televisión, destacándose por su trabajo en papeles secundarios de alto impacto dramático. Fue ampliamente reconocido por su interpretación de Ziggy Sobotka en la serie The Wire (HBO) y por encarnar a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo dos y

James Ransone Foto: AFP

Su carrera también incluye participaciones en producciones como Generation Kill, Sinister, Tangerine y, más recientemente, El teléfono negro y su secuela, consolidándose como un actor recurrente en el género dramático y de terror.



Cabe recordar que el actor había hablado públicamente sobre sus procesos de recuperación frente a la adicción y, en 2021, reveló haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

Tras conocerse su fallecimiento, su esposa Jamie McPhee, con quien tuvo dos hijos, compartió un enlace para recaudar fondos en apoyo a la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI), con el objetivo de promover la prevención y el acompañamiento en temas de salud mental.

Las redes sociales de Ransone mostraban una actividad limitada. Su última publicación en Facebook data de 2023, donde compartió una fotografía en blanco y negro junto a un bebé y su mascota.