Educación, salud e inclusión: 21 de diciembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 21 de diciembre de 2025.
- John Alexander Taborda Giraldo es profesor de la Universidad del Magdalena
Investigador senior y doctor en Ingeniería Electrónica, profesor de la facultad de ingeniería. Conversa sobre el nuevo programa de ingeniería energética.
- Sandra Viviana Muñoz, médica de Coomeva
Habla sobre los 50 años de la empresa y los productos que ofrece a las personas para mejorar sus vidas como la medicina prepagada.
- Elkin Vera Rodríguez, director de la fundación Cotein
Conversa sobre el apoyo que brindan a personas con problemas de adicciones y su prevención, especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas (spa) y alcohol.
- Tatiana Yelena Rodríguez, directora de la fundación Sirius
Habla sobre el trabajo por la inclusión social de personas con discapacidad visual y las labores por los derechos humanos, culturales, sexuales y reproductivos de esta población.
Escuche el programa completo aquí: