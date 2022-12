Video: Cardona fue expulsado tras cabecear a un rival

Su equipo el Monterrey empató 1-1 ante Puebla.

Al minuto 67 cuando el equipo del colombiano ganaba el partido, Cardona le propinó un cabezazo a otro jugador provocando una roja directa.

Por su parte, el técnico del Monterrey, Antonio Mohamed, lamentó la actitud del jugador y declaró para medios locales su inconformismo con el partido de Cardona: "Fue una irresponsabilidad por parte de Edwin y esperemos que no vuelva a suceder porque el torneo pasado también nos pasó varias veces y no es bueno para el equipo, jugar con diez, con once es complicado por el calor”.