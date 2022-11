Video: Michelle Rodríguez de Rápidos y Furiosos alcanzó 323 km/h en un Jaguar

Este, el carro más rápido de la historia de Jaguar, le permitió andar a la velocidad más rápida que lo había hecho hasta ahora, según lo confesó ella misma.

Publicidad

"Ha sido una pasada conducir este automóvil. He superado mi propia marca de velocidad con este precioso Jaguar F-TYPE SVR. La sensación al llegar a los 323 km/h fue fantástica, el vehículo se conducía perfectamente y solo tuve que hacer correcciones mínimas porque todo funcionaba como debía. No creo que vuelva a ir así de rápido sin un piloto profesional a mi lado, pero ha sido una sensación alucinante”, manifestó la actriz.

El hecho se dio en una mega autopista cerrada en un desierto de Nevada, donde traicionalmente se lleva a cabo la carrera automovilística en carretera más rápida del mundo. (Vea también: Llantas desgastadas, posible causa de la muerte del actor Paul Walker ).

Publicidad

“Siempre me había preguntado lo que se sentiría al sobrepasar mi récord de 225 km/h pero, si no era en las autopistas alemanas, no podía comprobarlo sin arriesgarme. Y la seguridad es lo más importante para mí. Fue estupendo poder ir más allá de mis límites. Es una gran responsabilidad ir tan rápido pero en este carro me he sentido más ágil que nunca”, añadió la mujer.