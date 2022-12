¡Viva Francia!, ¡Viva Colombia! El agradecimiento de Egan Bernal en cuatro idiomas

"¡Viva Francia! ¡Viva Colombia!", gritó desde el escalón más alto de los Campos Elíseos Egan Bernal, este domingo tras ganar el Tour con 22 años, la primera edición de la historia para un ciclista de un país sudamericano, la primera vez para un colombiano.

En un espectacular anochecer en la famosa avenida parisina, Bernal tomó el micrófono y habló al público en inglés, italiano, francés y español.

"Gracias a todo mi equipo, gracias G (Geraint Thomas) por la deportividad y a todos por el apoyo. Hoy soy el hombre más feliz del mundo", señaló la estrella del Ineos en inglés.

"Gracias a la Italia porque soy un poco italiano, me ha ayudado a ser lo que soy", añadió en italiano, haciendo referencia a los dos años que pasó compitiendo allí (2015 y 2017).

"Gracias a Colombia, espero que sean mucho más", añadió en español para júbilo de los cientos de compatriotas que tenía delante, y que pudieron escuchar junto a él el himno del país en los Campos Elíseos.

Y finalmente habló en francés: "Gracias por la mejor carrera del mundo y la mejor victoria de mi vida: ¡Viva Francia! ¡Viva Colombia!".

Antes había subido dos veces al podio, la primera para recibir el maillot blanco de mejor joven y la segunda para recibir el definitivo amarillo.

"No tengo muchas palabras, lo siento, no sé qué decir, estoy muy contento. No puedo creer que tenga este león en la mano", dijo a la televisión francesa, antes de entregar la popular mascota a su hermano Ronald, de 14 años, recién aterrizado de Colombia.

Los ramos de flores fueron para su madre Flor y su novia Xiomara. A su lado, emocionado, su padre Germán.

Minutos antes Bernal había entrado en meta, certificando su victoria y dirigiéndose directamente a su familia, con la que intercambió abrazos y sentidas bendiciones.