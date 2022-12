Volver a entrenar fue una de las sensaciones más lindas de mi vida: Mario González

Mario González pasó por El Camerino para contar cómo fue esa experiencia de vida que lo llevó al borde de la muerte y que hoy por hoy, cuenta él, le permitió cambiar cosas que en su vida no eran correctas.

Publicidad

González logró superar la leucemia luego de un tratamiento médico riguroso, el apoyo incansable de su familia y el haber “conocido a Dios”.

“Empecé a sentirme mal, los síntomas eran como una virosis, una gripa y así lo estaban tratando en el club, pasaron dos semanas y comencé a sentirme débil, trotaba 20 minutos y parecía que hubiese entrenado dos horas”, explicó González.

Publicidad

“Un sábado jugando bolitenis con Rufai y Nelson Ramos, ahí sentí que no podía más, llamé a mi esposa, fui a la clínica a que me hicieran exámenes y que me dijeran que tenía porque yo sentía que tenía algo raro, esperé dos horas en la clínica y cuando bajá la doctora me miró diferente, ahí sentí que algo no estaba bien, entré al cubículo y me dijo con quién vienes, me dijo que llamara a alguien porque me iba a quedar hospitalizado”, agregó.

Publicidad

Gonzalez explicó que el hematólogo le explicó que había una posibilidad del 95 por ciento de que tuviera leucemia y un 5 por ciento de que estuviera al frente de una infección la cual no se podría atacar.

“El hematólogo me dice es mejor que usted tenga leucemia porque la podemos tratar, pero si tiene la infección es imposible porque ya se lo comió por dentro”, dijo el futbolista.

Publicidad

A partir de allí comenzó un camino difícil para González, quien aseguró que parte de la fortaleza que lo mantuvo con vida, fue de su anhelo de volver a entrenar y jugar un partido profesional, secreto que mantuvo hasta que, por fortuna, pudo hacerlo realidad.

Publicidad

“Cuando yo pasé por esta circunstancia una de las cosas que yo pensaba era volver a jugar, de pronto no lo decía, pero era algo que llevaba por dentro, volver a un entrenamiento era mi primer objetivo y luego un partido oficial”, dijo el ex Independiente Santa Fe y Millonarios.

“Era como si el tiempo no hubiera pasado con todo lo que yo había vivido, fue una de las sensaciones más lindas que he tenido en mi vida, después de eso, fue una felicidad inmensa, tuve más felicidad que cuando debuté, debuté dos veces”, dijo González.