Voy a seguir trabajando fuerte para llegar a la Selección Colombia: Felipe Pardo

El delantero colombiano Felipe Pardo y jugador del club mexicano Toluca, habló en Blog Deportivo sobre la lesión que sufrió luego del partido disputado contra el Kansas City cuando al ingresar a los vestuarios una de las vallas de las tribunas se rompió golpeándolo en el pie izquierdo.

“Unos hinchas se acercaron a la valla a apoyarnos y no resistió el peso y se vinieron seis personas abajo y la valla me cayó encima, la primera reacción que tuve fue correrme, pero no alcance”, relató el jugador.

El delantero reveló que tiene una fisura en el quinto metatarsiano por lo que, según los médicos, tendrá una recuperación de cuatro a seis semanas.

"Tengo una semana en muletas esperando a que se desinflame y desde la segunda semana se debe empezar a trabajar”, indicó.

Pardo también se refirió a su desempeño en el Toluca y señaló que quiere seguir trabajando fuerte para tener la opción de jugar con la Selección Colombia.

"Se vienen haciendo las cosas bien en el Toluca están contentos con lo que he venido haciendo. La idea es seguir así para estar fuerte y tener la opción de llegar a la Selección”, dijo.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

