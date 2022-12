Vuelta a España, ¿logrará Nairo lo que parecía imposible?

Nairo Quintana se volvió a meter en la pelea de La Vuelta luego de correr la etapa 17 en la que se montó a la segunda posición de la clasificación general a 2 minutos y 24 segundos del líder, Primoz Roglic. A falta de cuatro jornadas, las posibilidades de que el boyacense esté en el primer puesto del podio no son lejanas.

El colombiano tuvo un desgaste muy grande en la etapa de este miércoles, algo que podría jugar en su contra para las últimas cuatro jornadas de la carrera. Si bien el esfuerzo de Nairo dio frutos y lo dejó segundo en la clasificación general, no es un secreto que, para el recorrido de este jueves, de montaña, el cuerpo le podría pasar factura.

En las dos etapas de montaña pasadas, donde se esperaba que Quintana descontara el tiempo que seguramente iba a necesitar para la contrarreloj, en la que perdió 3’06’’, Nairo corrió con una fuerte fiebre, virosis que después fue confirmada por él mismo en rueda de prensa, además del cansancio acumulado.

Gracias al descanso de este martes, el cuerpo médico del Movistar Team aprovechó para controlar el resfriado de Nairo y mejorar un poco la salud del colombiano. No obstante, al final de la buena etapa de Quintana él mismo, durante la rueda de prensa, se vio congestionado y hablando con el resfriado vivo en su cuerpo.

Por ahora, las opciones que tiene Nairo de ganar su segunda Vuelta a España siguen vivas. La etapa 18 tiene cuatro premios de montaña, algo que beneficia a uno de los mejores escaladores que hay en Colombia. Repetir la hazaña de 2016 es lograble teniendo en cuenta la actual posición del boyacense en la general, pero será el cuerpo del ciclista quien decida si logra o no aguantar las próximas cuatro jornadas.

"Estamos en la pelea, renace la opción de ganar la carrera, la salud no me ha ayudado mucho, he sufrido un poco de la tos, pero espero poder recuperarme pronto para los días cruciales que faltan y seguir con fortaleza. Claramente cuando se cansan las piernas se pedalea con el corazón", aseguró ‘Nairoman’ al final de la etapa 17.

La jornada 18 tiene 177 kilómetros, los corredores llegan a Madrid para afrontar un primer premio de montaña en el Puerto de Navacerrada. Las siguientes dos subidas son en la Morcuera. Cotos dará la última bonificación en la etapa, para el final en descenso.

