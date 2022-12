“Ya no estoy para joder más”: Mayer Candelo habló sobre su retiro

El volante Mayer Candelo habló tras el partido de este miércoles entre Barranquilla F.C. y Cortuluá que terminó empatado a dos goles en la cuarta jornada del Torneo Águila. El vallecaucano fue expulsado y no dudó en referirse a la actuación arbitral.

“No le pego a nadie, pero ese es el arbitraje de Colombia en estos momentos, están fallando y haciendo locuras solo por soberbios, siempre quieren ser más protagonistas que los jugadores. Es hora de poner cuidado porque el fútbol está al revés”, puntualizó.

Sin embargo, el volante de 42 años dejó de lado lo sucedido en el partido y respondió sobre temas referentes a su futuro deportivo. Candelo fue certero al expresar que ya piensa en el retiro tras más de 20 años de carrera en el fútbol profesional.

“Ya no estoy para joder más, estoy es para ayudar a que los jóvenes sigan creciendo, aportando todo lo aprendido en los años de carrera, pendiente de ellos para que no comentan los mismos errores y locuras que uno cometió, eso hace que puedan ser mejores jugadores”, dijo.

El vallecaucano afirmó que después de ‘colgar los guayos’ quiere dedicarse a la dirección técnica, ya que no piensa dejar el fútbol y desde hace unos años se ha venido preparando para asumir esa responsabilidad.

“Hace cuatro años hice la carrera de entrenador en Argentina, después un máster en Gestión y Dirección del Deporte en España. Me he preparado de a poco para tener más conocimiento, no es suficiente con haber pateado una pelota”, sentenció.

En Colombia, Mayer Candelo alzó títulos vistiendo las camisetas de Millonarios, Cali y América, además, tuvo un importante paso por el fútbol peruano donde también fue campeón.

