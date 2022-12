Yerry Mina es un desastre, lo imaginaba con más calidad: periodista español

En medio del programa ‘El Chiringuito’, el periodista español Alfredo Duro criticó fuertemente al defensa central del Barcelona y de la Selección Colombia (1'28:47), Yerry Mina, después del partido entre el combinado tricolor y Senegal en el último partido del Grupo H en el Mundial de Rusia 2018.

Vea también: "“El profe tenía un plan y se cumplió”: Mina, el héroe de Colombia

“A un defensa lo primero que le pediría es un control de los espacios, cosa que a Yerry Mina no le he visto nunca. Estoy sorprendido porque pensaba que tenía más calidad, es un desastre, lo digo hoy que ha marcado su segundo gol. Aprovecha que mide 2.20 metros, pero el control de los espacios a Mina no le han enseñado”, señaló.

Sin embargo, el periodista divagó al decir que Mina había cometido la pena máxima ante Sané que finalmente el árbitro del encuentro, con ayuda del VAR, decidió no pitar.

“La que ha podido liar hoy con el penalti ese que luego ha rebatido el propio árbitro, sale a una zona que no le corresponde”, añadió.

