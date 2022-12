Yerry Mina "ha entrado bien en el club", dice Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este martes que su último fichaje, el colombiano Yerry Mina, "ha entrado bien en el club", pero que todavía no se ha recibido el tránsfer para poder jugar.



"Ha entrado bien en club, con alegría, los jugadores lo han recibido encantados, para el grupo pensamos que es un jugador que nos puede aportar cosas", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Espanyol del miércoles.



"Luego está la competición que es la que manda, y la competencia dentro del equipo, que también manda, tenemos muy buenos jugadores", añadió el técnico azulgrana.



"Ya veremos... Confíamos que tenga un recorrido largo, dependerá de su rendimiento", afirmó Valverde, insistiendo en que "estamos todos por descubrir un poco a Mina en el campo".



De todos modos, el joven central colombiano no podrá estar el miércoles ante el Espanyol, ya que "no tiene el tránsfer", explicó Valverde, quien también se alegró de que el delantero uruguayo Luis Suárez haya vuelto a reencontrarse con el gol tras una época de sequía.



"Tuvo una racha en la que no hacía muchos goles, pero siempre estaba bien relacionado con el gol, es un hombre que siempre ha tenido ocasiones, es cuestión de tener ese punto de acierto y ya sabemos como va esto, puedes hacer un partido que no tocas el balón y al final metes un gol", explicó.



"Ahora está en un momento de confianza tanto a la hora de convertir como en su juego, el otro día (contra la Real Sociedad en Liga) nos dio mucho, no sólo porque hizo los dos goles, sino también a través de su juego", concluyó Valverde.