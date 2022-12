Yuri Alvear consigue la primera medalla de plata para Colombia

La judoca colombiana Yuri Alvear consiguió este miércoles la medalla de plata en la prueba de -70 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Rio, cuatro años después de haberse colgado el bronce en Londres en la misma categoría.

Yuri Alvear perdió en la final ante la japonesa Haruka Tachimoto, que consiguió su primer gran título. Las medallas de bronce fueron para la británica Sally Conway y la alemana Laura Vargas Koch, que se impusieron en los duelos por el tercer escalón del podio a la austríaca Bernardette Graf y a la española María Bernabéu, respectivamente.

Rio-2016 había comenzado para Yuri Alvear con el honor de ser la abanderada nacional en la ceremonia de inauguración del pasado viernes, después de la renuncia por decisión técnica del gimnasta Jossimar Calvo.

Alvear, de 30 años, añade esta segunda medalla olímpica a un brillante palmarés en el que brillan sus tres títulos de campeona del mundo (2009, 2013, 2014).

Colombia vivió otro gran día en Rio-2016. Antes de que la judoca lograra el subcampeonato olímpico, el boxeador Yurberjen Martínez se aseguró por lo menos un bronce en la categoría de los 49 kilos. Se enfrentará en semifinales al cubano Joahnys Argilagos, en busca de una victoria que le permita luchar por el oro.

El lunes, el pesista Óscar Figueroa había estrenado el medallero nacional en la cita brasileña, con un oro en la categoría de 62 kilos.



Minutos después de ganar la palta, Caracol Televisión la entrevistó y dijo que sintió que se apresuró mucho.



“Muy agradecida con Dios de poder estar en el segundo lugar, he tenido grandes resultados en este deporte, no es fácil pero hoy estuve muy concentrada, tuve toda la disposición, quise dar lo mejor de mí, quise irme con esa medalla de oro, no se pudo logar, lo siento mucho”, lamentó.



Dijo que aunque se siente triste de no haber logrado el oro, sabe que su familia, amigos y el país.



“Todos los que estuvieron a lo largo de este proceso, mi entrenador, el Comité Olímpico, Coldeportes Nacional, Indervalle, la Escuela Nacional del Deporte, estoy aquí parada por el apoyo de todos ellos, de mi municipio de Jamundí”, finalizó.