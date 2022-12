Zidane habla sobre su continuidad al frente del Real Madrid

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habló este miércoles sobre su futuro y reconoció que en este club nunca se sabe cuánto tiempo puede permanecer un técnico en el banquillo y reconoció que no piensa más allá de los próximos seis meses que restan de temporada.



El técnico francés cumplirá este jueves ante el Numancia, durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, su segundo año al frente del Real Madrid. Preguntado en rueda de prensa por el tiempo que cree que estará en la entidad madridista, Zidane reconoció que desconoce qué pasará en junio.



"La pena es que aquí no se sabe. Voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera. Tenemos muchas posibilidades de ganar otra vez. Es lo que me anima. No veo más allá de los seis meses que tengo por delante", dijo.



Asimismo, reconoció que aunque haya ganado muchos títulos desde que llegó al Real Madrid, siempre tiene más ganas de conseguir más trofeos porque "el apetito viene" cuanto más "comen" en el club.



"Cuantas más victorias, más queremos y no nos cansamos de ganar. Estando en el Real Madrid podemos tratar de remontar ante las dificultades. Voy a empezar mi tercer año y pase lo que pase a final de temporada habrán pasado dos y medio.

En junio veremos lo que pasa y en los próximos seis meses tendré la energía necesaria", apuntó.



Además, también habló sobre el mercado de fichajes de invierno y reconoció que este martes se reunió con el presidente Florentino Pérez para hablar sobre ese tema.

