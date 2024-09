Abastecimiento de combustible es crítico en regiones, advierte vocero de Fedipetróleo

Ciudades principales y municipios en Colombia están alertando por la escasez de combustible que ya se siente en algunas estaciones de servicio, por cuenta del paro de camioneros que ya va por su cuarto día tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional sobre la fórmula del precio del diésel. En Bogotá, por ejemplo, se ordenó la intervención de la fuerza pública para desbloquear los puntos críticos de la ciudad.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el vocero nacional de Fendipetróleo, Alberto Arias, habló sobre esta situación que enfrenta el país y que está afectando el abastecimiento de gasolina. Según indicó, de acuerdo con un sondeo que hicieron, una de las regiones más golpeadas por esto es el Eje Cafetero y, sobre todo, Risaralda, porque los camioneros bloquearon las plantas que surten a gran parte de esa zona y los transportadores no pueden salir.

"En Bogotá, específicamente, para los municipios que van de la capital hacia algunos municipios de Cundinamarca, sobre todo por el abastecimiento en Puente Aranda; para los municipios de Cundinamarca está muy difícil por el tema del paro camionero. En la costa norte, de lo que es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, no hemos tenido novedades en el abastecimiento, incluso en La Guajira", detalló.

Aseguró que ya hay reportes de que estaciones no tienen gasolina corriente y ya no hay inventario. Explicó que, además de las dificultades por el paro camionero, el combustible se está acabando porque la gente salió a abastecerse previniendo que la situación se complique y por eso algunas bombas ya no tienen.

"Incluso, no tienen biodiesél. Entonces, hay algunas que todavía les queda algo de inventario y un inventario muy crítico que posiblemente en horas de la tarde o mañana ya estén completamente secas", precisó Arias en Blu Radio.

Insistió que hay zonas en las que el suministro del combustible es crítico y, si la situación se agrava, no habrá en otras ciudades y departamentos. Cabe recordar que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que el combustible en la capital del país está estimado para tan solo seis días, aproximadamente.