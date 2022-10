Abogados de Keto Weight Loss cuestionan alerta del Invima sobre el producto

En las últimas horas, BLU Radio conoció la carta que envió la firma KWL Wellness Inc con sede en Montreal, Canadá, al Invima luego de que se lanzara una alerta porque aparentemente uno de los productos de la compañía era fraudulento. Se trata del Keto Weight Loss, que es ofrecido en el mercado como quemador de grasa.



En el documento del Invima se señalaba la recomendación para que los consumidores no compraran “medicamentos o suplementos dietarios fraudulentos”.



En la carta, conocida por BLU Radio, la firma KWL Welness Inc le pide al Invima que reverse “la irresponsable alerta de la referencia, en la que el instituto tiene por decir” que el producto es fraudulento.



Los argumentos de la firma, que además cuenta con los documentos, son:



KWL Wellness Inc fabrica en los Estados Unidos en una planta de su propiedad que cuenta con registro FDA vigente con certificación GMP emitida por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos el producto que se vende en más de 200 países y cuyas ventas para el año 2018 alcanzaron ventas superiores a 1.1 millones de frascos solo en Norteamérica.



Otro de los argumentos de la compañía es que, a la fecha, no se ha intentado comercializar el producto en Colombia y por eso tampoco se importa en Colombia. Esta es, según la empresa KWL, la razón por la cual no pidieron en ningún momento el registro sanitario conforme a la la norma (Decreto 3249 de 2006, artículo 9). Por tanto, ninguna venta se realiza en Colombia.



Dentro de los endorses o representantes de la compañía aparecen: el actor Chris Noth y María Mónica Urbina ex señorita Colombia y la modelo Manuela Vélez Urbina.

