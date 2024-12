Aclaran qué pasará con reconocida tienda de ropa en Colombia tras la muerte de su fundador

El pasado sábado, Isak Andic, fundador de la cadena española de ropa Mango, uno de los grupos de moda más grandes de Europa con casi 2.800 tiendas, murió en un accidente a los 71 años.

El accidente ocurrió en una zona que no era considerada de alta dificultad, pero una caída de aproximadamente 150 metros provocó su muerte instantánea. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su deceso al llegar al lugar.

Qué pasará con Mango en Colombia

La marca Mango continuará operando en Colombia y en el resto del mundo a pesar del fallecimiento de su fundador y presidente, Isak Andic.

En Colombia, Mango cuenta con 15 tiendas físicas ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, además de su tienda virtual que amplía la oferta a todo el país.

Cuántas tiendas tiene Mango en el mundo

Mango opera en 120 mercados con más de 2.700 tiendas a nivel mundial y un modelo de negocio basado en franquicias, lo que la diferencia de otros gigantes de la moda como Inditex, que apuesta por tiendas de gestión directa.

En 2023, la empresa alcanzó un récord histórico de ventas, y superó los 3.100 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 15 % con respecto a 2022. También registró 130 aperturas netas de tiendas y un aumento significativo en su red de ventas en línea.

¿Quién se hará cargo de Mango?

Tras la muerte de Andic, se abre una incógnita sobre la sucesión en la dirección de la compañía. Hasta el momento, no se ha abierto el testamento, pero medios especializados en España, como el diario económico Cinco Días, señalan que los hijos de Andic, Jonathan, Judith y Sara, serían los encargados de asumir la gestión de Mango.

Aunque la sucesión no estaba prevista, dado que Andic no enfrentaba problemas de salud, se espera que la compañía mantenga su carácter familiar. Sin embargo, algunos reportes indican que no todos los hijos del empresario estaban plenamente integrados en la gestión del negocio al momento de su fallecimiento.

Andic nació en Turquía y emigró a España en 1968. Fundó Mango en 1984, desarrollando un modelo de negocio que lo llevó a ser una de las personas más ricas de España y una de las 200 más acaudaladas del mundo en su momento.