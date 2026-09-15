Aguardiente Amarillo de Manzanares obtiene el Gran Effie, máximo galardón del marketing en Colombia

Una estrategia que acompañó el crecimiento de uno de sus productos durante los últimos tres años llevó a la Industria Licorera de Caldas (ILC) a quedarse con el Gran Effie en la edición 2026 de los Effie Awards Colombia.

El reconocimiento, considerado el principal galardón de estos premios, fue otorgado por el caso “Aguardiente Amarillo de Manzanares, y de Colombia”, desarrollado junto con la agencia CJ Martins. El trabajo también recibió un Effie de Oro en la categoría Éxito Sostenido.

Las cifras que acompañaron la estrategia

Más allá del reconocimiento publicitario, el caso presentado ante el jurado estuvo respaldado por la evolución comercial registrada durante los últimos años.

Según cifras de la propia ILC, las ventas pasaron de 2,9 millones de unidades en 2022 a más de 24 millones en 2025, mientras la participación de mercado aumentó del 7,7 % al 21,2 % durante ese periodo. La empresa también afirmó que cerca de la mitad de los colombianos ya conoce o ha consumido el producto, un dato que hizo parte de los resultados presentados dentro del caso.



Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas, destacó que el crecimiento registrado fue uno de los elementos centrales detrás del reconocimiento.

“Estos premios representan una exitosa historia de posicionamiento”, señaló el directivo al referirse al aumento en ventas y participación de mercado.

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¿Qué representa el Gran Effie?

Los Effie Awards Colombia son organizados por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA) y reconocen campañas a partir de los resultados obtenidos, además de su estrategia y ejecución.

En la edición de este año participaron 226 finalistas. El Gran Effie se entrega entre los trabajos que previamente obtienen oro en alguna de las categorías y desde 2006 solo una decena de marcas y agencias habían conseguido ese reconocimiento.

Para Angelillis, el resultado también refleja el trabajo realizado entre los equipos internos de la compañía y la agencia manizaleña CJ Martins.

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La ILC ya había aparecido en estos premios durante 2025, cuando obtuvo un Effie de Plata en la categoría David y Goliat por otra de sus campañas. Un año después, el nuevo caso llevó a la empresa hasta el principal reconocimiento de la competencia.

También hubo reconocimiento por un proyecto ambiental

En paralelo al premio obtenido en los Effie, la ILC también recibió el primer lugar en la categoría Bioeconomía para el desarrollo de los territorios de los Premios BIBO 2026, organizado por El Espectador, por su iniciativa “Arena que transforma”.

Premios BIBO 2026. Foto: Blu Radio.

El proyecto busca dar una segunda vida a botellas de vidrio y convertirlas en arena utilizada en infraestructura sostenible y en procesos de restauración de arrecifes de coral en San Andrés. Según la compañía, durante 2025 su programa de recolección recuperó 3.227 toneladas de vidrio en 68 municipios de 17 departamentos y evitó la emisión de cerca de 2.900 toneladas de CO₂.