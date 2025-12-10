Licorera de Caldas, primera del país con certificación en la nueva norma de Carbono Neutralidad

La Industria Licorera de Caldas (ILC) se convirtió en la primera organización en Colombia certificada por Bureau Veritas en la nueva norma ISO 14068-1:2023, reconocimiento internacional que valida su condición de empresa carbono neutral.

Este importante logro, que también incluye a su portafolio completo de productos, significa que la ILC alcanzó un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que generó y las que eliminó, o compensó, a través de diferentes medidas.

Su relevancia también se basa en que, según el Informe de Liderazgo Empresarial de Impacto, realizado este año por EAFIT entre 100 de las empresas con mayores ingresos en el país, solo el 12% de las seleccionadas alcanzó la carbono neutralidad.

Licorera de Caldas Foto: Licorera de Caldas

Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC, afirmó que esta certificación es un hito que representa un paso trascendental en el compromiso de la empresa con la gestión responsable del cambio climático, la descarbonización de sus operaciones y la consolidación de un modelo de sostenibilidad ambiental basado en la economía circular.



“Compensamos el 100% de las emisiones de CO2 directas correspondientes a la operación de la compañía, mediante compra de bonos de carbono. Adicionalmente, establecimos un Plan de Descarbonización Progresiva a 2050, para reducir de manera gradual las emisiones indirectas, con incorporación de energías 100% renovables y acciones con proveedores y cadena de suministro”, explicó Angelillis Quiceno.

De acuerdo con Bureau Veritas, las reducciones logradas por la ILC en 2024, “son acordes al plan de descarbonización establecido, y las compensaciones realizadas mediante créditos de carbono válidos y trazables por la organización son suficientes frente al número de emisiones generadas en el periodo de la estimación, existiendo evidencia suficiente y apropiada que permite sustentar que sus compensaciones son reales y adecuadas”.

Licorera de Caldas, certificada por Boureau Veritas en nueva norma de Carbono Neutralidad Foto: Licorera de Caldas

La entidad también destacó las iniciativas de economía circular de la Industria Licorera de Caldas, que fortalecen la prevención y compensación de emisiones a través del aprovechamiento de materiales reciclados e inclusión social, ratificando su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Con Mi Escritorio ILC, que convierte residuos de envases y empaques en mobiliario escolar para los niños de escuelas de Caldas, y otros programas como la transformación de envases en arena de vidrio en San Andrés, la ILC compensó 3.287 kilogramos de CO2 por valorización y sustitución de materiales”, concluyó Angelillis Quiceno.

De esta manera, la ILC fortalece la confianza de sus consumidores, aliados, comunidades e inversionistas, al demostrar que sus acciones ambientales cuentan con la verificación independiente de una entidad internacional reconocida y con amplia trayectoria.

