¿Ahorrar en bancos es mentalidad pobre? Experto dio tips para mejorar las finanzas

Este sábado En BLU Jeans hablamos con el conferencista y escritor Jürgen Klarić sobre el tema de la pobreza mental y dio tips para mejorar las finanzas personales.

"Lo mejor es ser inversionista para trabajar el dinero. Quiero que la plata trabaje por mí. La única forma de hacer esto es siendo inversionista”, dijo.

Es fundamental invertir el dinero para seguir acumulando riqueza. Además, el escritor entregó algunos tips para mejorar las finanzas personales:

-No ahorrar en el banco

-No ropa en exceso

-No comprar carro

-Comprar casa para alquilar

-Vivir en arriendo

"No estoy diciendo que la gente no ahorre, lo que hay que hacer es hacerlo en periodos de tiempo e invertir inmediatamente", explicó.

Escuche aquí la entrevista completa de Jürgen Klarić en En BLU Jeans:

