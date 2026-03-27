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Blu Radio  / Economía  / “Al próximo presidente le va a tocar complicado ”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

“Al próximo presidente le va a tocar complicado ”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

En la asamblea general de accionistas del Grupo Aval se presentó el balance de resultados correspondiente a 2025 y las proyecciones para 2026.

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