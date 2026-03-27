“Al próximo presidente le va a tocar complicado ”: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, el presidente de la junta directiva del Grupo Aval demostró su preocupación sobre el panorama nacional. “Gracias a Dios yo no estoy en esa contienda electoral, porque les cuento que al próximo presidente le va a quedar complicadísimo. Tiene que llegar y reorganizar muchos sistemas”, afirmó

Con ese señalamiento, aseguró que el gobierno que llegue el 7 de agosto a la casa de Nariño tendrá que reorganizar sistemas clave como la salud y la reforma pensional, además de devolverle crecimiento y confianza a la economía para atraer inversión nacional e internacional.

“Yo lo que esperaría es que los candidatos, y conozco a un par que lo están haciendo, estén ya trazando un plan que les lleve desde el primer día a poner a marchar las cosas”.

Los expertos financieros del Grupo Aval prevén una inflación más cercana al 6,5 %, lo que también estaría afectando las tasas de interés durante 2026.



“Mientras todos esperábamos que este año por fin se diera un descenso en su tasa de interés, con los nuevos brotes de inflación y con lo que podría venir, seguramente ese descenso no se va a dar. Por el contrario, es posible que el Banco de la República vuelva a subir su tasa”, afirmó Sarmiento Gutiérrez.

A los accionistas se les entregaron cartas por parte del presidente de la junta directiva, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y de la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, en las que se reforzó la idea de que, a pesar de las tensiones políticas y económicas, la organización es sólida, disciplinada y está preparada para enfrentar los retos del entorno.

El Grupo Aval reportó a sus accionistas que en 2025 registró una utilidad neta atribuible de $1,7 billones, una rentabilidad de 9,6 % y activos por $348,9 billones. También informó una cartera bruta de 190,9 billones y depósitos por 207,4 billones.

