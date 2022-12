Alcalde de Barrancabermeja solicita plan piloto de vuelos en aeropuerto Yariguíes

En una carta dirigida a los ministerios de Salud, Transporte e Interior y al director de la Aeronáutica Civil, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, solo autorización para la implementación de un plan piloto de reactivación de las operaciones en el aeropuerto Yariguíes.

“En ese propósito, hemos sostenido además reunión con la Aeronáutica Civil de Colombia y Aeropuertos de Oriente SAS, con el objetivo de conocer detalles de los pilotos implementados en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, y los protocolos que hacen una operación segura”, Indica el alcalde Eljach.

Destaca el mandatario en la carta que la operación propuesta se efectuará en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos, garantizando un vuelo responsable.

“Hemos trazado una ruta de reactivación paulatina que incluye no solo al sector aéreo, sino también al transporte terrestre, sectores como el gastronómico, gimnasios y en general comercio y servicios, pero lograrlo dependerá de todos, en el cumplimiento de los protocolos, el autocuidado y autorregulación que nos permita una vida productiva, pero cuidando nuestra salud ”, Dijo.

Encaminado hacia la reactivación gradual del empleo y la economía de nuestro #Distrito, he solicitado al @MinInterior y @MinTransporteCo que el Aeropuerto Yariguies, sea incluido dentro de los planes piloto de vuelos que ya son adelantados en varias ciudades del país. pic.twitter.com/jVV8YYLrvw — Alfonso Eljach (@alfonsoeljach) August 26, 2020

Entre tanto la aerolínea Easyfly confirmó la reanudación de la ruta Bucaramanga- Barranquilla a partir del 2 de septiembre de 2020, con tres vuelos semanales, lunes, miércoles y viernes.

“El primer vuelo Bucaramanga - Barranquilla será el 2 de septiembre a las 10:00 am partiendo del aeropuerto Palonegro y aterrizando en el aeropuerto Ernesto Cortissoz a las 11:15 am, y el regreso saliendo de Barranquilla a las 11:55 am aterrizando en Bucaramanga a la 1:15 pm ”, confirmó la aerolínea.