Amcham pide al Gobierno fortalecer estrategia contra el trabajo forzado en Colombia

Colombia enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar que Estados Unidos imponga nuevas medidas arancelarias a sus exportaciones. Ante ese escenario, la Cámara Colombo Americana (AmCham) hizo un llamado al Gobierno nacional y al sector empresarial para trabajar de manera conjunta y presentar acciones concretas antes del próximo 6 de julio.

La solicitud surge en medio de una investigación que adelanta la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre prácticas relacionadas con trabajo forzoso en cerca de 60 países, entre ellos Colombia. El proceso busca determinar qué tan efectivas son las medidas de cada nación para impedir la entrada y comercialización de productos vinculados a este tipo de prácticas.

La presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture reveló que, frente a la investigación de Estados Unidos sobre trabajo forzoso, solo se han presentado dos propuestas desde el sector privado y una del Gobierno, por lo que hizo un llamado a construir una estrategia conjunta que ayude a evitar nuevos aranceles para las exportaciones colombianas.

Para Lacouture, el país todavía tiene margen para enviar señales claras a las autoridades estadounidenses y evitar decisiones que afecten el comercio bilateral.



Entre las medidas planteadas por el gremio está la expedición de un decreto que restrinja la importación de productos asociados al trabajo forzoso, una acción que, según explicó, sólo puede ser impulsada por el Gobierno nacional y que fortalecería la posición de Colombia ante la investigación.

"Se necesita un esfuerzo mayor y voluntad política para adoptar medidas que demuestren el compromiso del país frente a este tema", señaló Lacouture durante el Congreso Palmero realizado en Barranquilla.

La dirigente advirtió que una decisión desfavorable por parte de Estados Unidos podría traducirse en nuevos aranceles para productos colombianos, afectando la competitividad de las exportaciones en uno de los principales mercados para el país.

Importaciones. Foto: imagen de archivo, Adicomex.

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"Sería preocupante perder las ventajas comerciales que hoy tiene Colombia en el mercado estadounidense, especialmente en un contexto de mayor competencia internacional", afirmó.

AmCham también llamó la atención sobre la baja participación del sector privado en el proceso. Durante el período habilitado por la USTR para recibir comentarios y evidencias, solo se presentaron dos documentos desde Colombia: uno de AmCham y otro de una empresa particular.

Por ello, Lacouture invitó a más compañías a involucrarse en los procesos de defensa comercial y diplomacia económica, al considerar que lo que está en juego trasciende a las empresas exportadoras y tiene impacto sobre millones de empleos asociados a la relación comercial entre ambos países.

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La fecha clave será el 6 de julio, cuando Colombia deberá presentar ante Estados Unidos las acciones y evidencias con las que busca demostrar que cuenta con mecanismos efectivos para prevenir el ingreso de productos relacionados con trabajo forzoso y así evitar eventuales sanciones comerciales.

