ANDI reacciona a la decisión del Gobierno de salir del régimen de arbitraje de inversión

La ANDI se refirió a la decisión del Gobierno de retirar a Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión. Desde el gremio advirtieron que esta medida tiene serias implicaciones, pues hasta el momento, consideran, se cuenta con un sistema estable y transparente que permite solucionar las disputas.

"Las narrativas ideológicas deberían ceder su espacio a un estudio basado en datos estadísticos, a análisis en detalle y, de ser necesario, a propuestas de ajuste que permitan mejorar aspectos puntuales en caso de que se concluya que existen espacios de mejora. Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, solo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales y debilita nuestra posición frente a otros Estados que también aspiran ser destino para la inversión internacional", dice la ANDI.

El presidente Gustavo Petro anunció esta decisión asegurando que los Estados generalmente pierden y que Colombia tiene en riesgo $52 billones en ese sistema de disputas.

“Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, dijo Petro.



La ANDI también dijo que estas decisiones deben tomarse tras escuchar a distintos sectores y tener en cuenta perspectivas diversas, algo que en este caso no sucedió, según dice el gremio.

"Lamentamos que esta no hayan sido las condiciones en que se ha desarrollado este proceso de decisión, por lo que es nuestro deber alertar sobre las consecuencias negativas que una decisión así tomada tendrá para el sistema productivo y, por tanto, para las opciones de empleo que se dejarán de presentar para los trabajadores colombianos", se lee en el comunicado de la ANDI.

