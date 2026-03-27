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Blu Radio  / Economía  / ANDI reacciona a la decisión del Gobierno de salir del régimen de arbitraje de inversión

ANDI reacciona a la decisión del Gobierno de salir del régimen de arbitraje de inversión

El pasado miércoles el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia va a salir del sistema de arbitraje internacional de inversión.

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