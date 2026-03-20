ANDI respalda decreto de Gobierno sobre aranceles del 35% al acero, hierro y otros productos

La Cámara Colombiana de Productores de Acero y la Cámara Fedemetal de la ANDI respaldaron el decreto que impone un arancel del 35 % al acero, hierro y otros productos de los sectores siderúrgicos, al considerar que es clave para equilibrar la competencia frente a distorsiones del mercado internacional.

Según el gremio, la medida, de carácter temporal por un año, busca proteger la industria nacional de prácticas como el dumping y la sobreoferta global, que han afectado a los productores locales. Además, destacaron que esta decisión responde a una solicitud que venían haciendo desde hace meses al Gobierno Nacional.

“Es una buena noticia que se haya emitido este decreto, sin duda alguna, un apoyo fundamental contra las prácticas de dumping y desviación de comercio. Es justo reconocer cuando se toman medidas en favor de la industria, y esta es una de ellas. Se trata de medidas completamente necesarias en este momento; de lo contrario, la industria nacional no tiene cómo enfrentar la avalancha de productos que se envían en condiciones de violación de las normas de comercio”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

De acuerdo con la Asociación, el sector del acero en Colombia enfrenta una competencia desigual debido a subsidios externos y excedentes de producción en otros países, lo que ha generado presiones sobre el mercado interno. En ese sentido, consideran que el arancel permitirá evitar un mayor deterioro de la industria, que impacta a cerca de 50.000 familias.



El gremio también señaló que este tipo de medidas no es aislado, sino que hace parte de una tendencia global: cifras internacionales evidencian un aumento de acciones de defensa comercial en este sector en distintos países.

Finalmente, la ANDI aseguró que la industria seguirá trabajando para garantizar el abastecimiento del mercado con altos estándares de calidad, al tiempo que promueve el fortalecimiento de encadenamientos productivos y el crecimiento del sector en el país.