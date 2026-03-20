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Blu Radio  / Economía  / ANDI respalda decreto de Gobierno sobre aranceles del 35% al acero, hierro y otros productos

ANDI respalda decreto de Gobierno sobre aranceles del 35% al acero, hierro y otros productos

Para el gremio el arancel evitará un mayor deterioro de esta industria, que impacta a cerca de 50.000 familias.

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