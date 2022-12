Aspiré y me sentí mareada: menor intoxicada en Bogotá con sustancia química

Blu Radio obtuvo el testimonio de una de las menores que resultó intoxicada este jueves en dos colegios del sur de Bogotá. La niña relató que aspiró un líquido para limpiar las pantallas de los computadores.

“Había mucha gente, muchos compañeros de sexto y séptimo. Me senté y me dijeron: ¡hágale Angie!, y entonces yo aspiré. Cuando me sentí mareada me paré, sentía que vibraba, escuchaba ecos y me reía por todo”, manifestó la menor.

“A mí me lo dieron gratis y a otra niña hospitalizada una botella grande por 4 mil pesos. Ellos nos dijeron que era extintor, no nos dijeron qué traía”, agregó.

Este jueves se conoció un nuevo caso de intoxicación en dos colegios públicos de Bogotá, hecho que dejó cinco menores, entre los 13 y 15 años, afectados.

Inicialmente se dijo que los menores, pertenecientes a los centros educativos Rufino José Cuervo y José María Córdoba, ubicados en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, habrían inhalado una sustancia alucinógena.

Sin embargo, el hospital Santa Clara confirmó que tres de los cinco menores de edad que fueron remitidos desde el Colegio Rufino José Cuervo por aparente consumo de una sustancia alucinógena dieron negativo.

La pediatra del centro médico aseguró que los menores que llevaban la sustancia tóxica pretendían hacer una broma.