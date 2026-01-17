Venezuela, Irán y Groenlandia: los intereses estratégicos de Trump con Estados Unidos

La situación internacional en el inicio del año pone en evidencia tres escenarios que concentran la atención estratégica de Estados Unidos bajo la influencia de la administración de Donald Trump: la crisis política en Venezuela, la inestabilidad interna en Irán y el interés creciente por Groenlandia.

Estos frentes revelan una política exterior marcada por el pragmatismo económico, energético y militar, incluso por encima de alianzas tradicionales. Así lo explicó Teresita Aya, analista internacional de Noticias Caracol en entrevista con El Radar de Blu Radio.



Venezuela: señales de transición y reacomodo político

El panorama venezolano apunta a una posible transición política que, según Aya, no sería inmediata ni incluiría necesariamente a todos los sectores de la oposición actual. Movimientos diplomáticos recientes desde Washington sugieren un cambio de enfoque frente a liderazgos opositores tradicionales, entre ellos el de María Corina Machado.

La analista internacional Teresita destacó la distancia que ha tomado Donald Trump frente a Machado, contrastándola con gestos de apertura hacia figuras del régimen como la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Para la experta, el mensaje es claro: “Tiene que haber una transición, pero no va a ser tan rápida como muchos esperan; puede tardar cerca de un año”.

Según este análisis, el liderazgo de Machado pierde peso frente a sectores que controlan activos estratégicos como el Ejército y la industria petrolera. “Trump ha dado señales de que ella no cuenta con la confianza de quienes hoy manejan el poder militar y energético”, afirmó Teresita, quien no descartó que el escenario termine favoreciendo a figuras más moderadas, como Henrique Capriles, que permanecen en el país.



Donald Trump y María Corina Machado Foto: AFP

Irán, presión interna y el factor China

La situación venezolana no puede desligarse de su red de aliados internacionales, especialmente Irán. El régimen de los ayatolás enfrenta una presión social creciente, con protestas que han pasado de exigir libertades civiles a cuestionar directamente la continuidad del sistema político.

El vínculo entre Caracas y Teherán se sostiene, en gran parte, por su dependencia de China como comprador de petróleo sancionado. De acuerdo con el análisis expuesto, China obtiene cerca del 4 % de su consumo petrolero desde Venezuela y alrededor del 15 % desde Irán, lo que convierte el control energético en una pieza clave de la estrategia estadounidense.

“La base de estos regímenes autoritarios ha sido el miedo, pero eso es precisamente lo que están perdiendo en ambos países”, señaló la analista, advirtiendo que la erosión del control social debilita la estabilidad que durante años sostuvieron estos gobiernos.

Groenlandia: minerales críticos y seguridad global

Más allá del petróleo, la atención de Donald Trump se ha concentrado en Groenlandia, un territorio estratégico tanto por su ubicación geopolítica como por su riqueza en minerales críticos. De los 34 minerales considerados esenciales a nivel mundial, 25 se encuentran en esta isla, fundamentales para el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y la industria de defensa.

“El interés principal ahora son los minerales críticos, con los que se fabrican, por ejemplo, aviones invisibles al radar”, explicó Teresita. A esto se suma el valor militar de Groenlandia como punto de alerta temprana ante posibles ataques con misiles desde Rusia, debido a su posición en el Círculo Polar Ártico.