En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Lista de países a los que Estados Unidos suspendió visa de inmigrantes

Lista de países a los que Estados Unidos suspendió visa de inmigrantes

La medida no afectará las visas de turismo, negocios u otras categorías, como las de aficionados que planean viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol de este año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad