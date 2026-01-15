Lista de países a los que Estados Unidos suspendió visa de inmigrantes

Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión temporal del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, como parte de una nueva medida impulsada por el presidente Donald Trump. Según el Departamento de Estado, la decisión busca “reevaluar los procedimientos del sistema migratorio” y evitar la entrada de personas “que puedan depender de asistencia social en el país”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la administración “está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración por parte de quienes pretenden aprovecharse de la riqueza del pueblo estadounidense”. La suspensión, sin fecha de finalización definida, entrará en vigor el 21 de enero de 2026.

La agencia precisó que la medida no afectará las visas de turismo, negocios u otras categorías, como las de aficionados que planean viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol de este año.

Países afectados por continente

América y el Caribe



Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Brasil

Colombia

Cuba

Dominica

Granada

Guatemala

Haití

Jamaica

Nicaragua

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Uruguay

África



Argelia

Camerún

Cabo Verde

Costa de Marfil

República Democrática del Congo

Egipto

Eritrea

Etiopía

Gambia

Ghana

Guinea

Liberia

Libia

Marruecos

Nigeria

República del Congo

Ruanda

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Asia



Afganistán

Armenia

Azerbaiyán

Bangladesh

Bután

Birmania (Myanmar)

Camboya

Georgia

Irán

Irak

Jordania

Kazajistán

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Mongolia

Nepal

Pakistán

Siria

Tailandia

Uzbekistán

Yemen

Europa



Albania

Bielorrusia

Bosnia

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Montenegro

Rusia

Oceanía



Fiyi

Reacciones y contexto migratorio

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en X (antes Twitter) que la medida incluye a países como Rusia, Irán y Somalia, y citó posibles vínculos con el uso irregular de fondos federales por parte de inmigrantes en Minnesota.



Un informe del Brookings Institution reveló que en 2025 Estados Unidos registró, por primera vez en medio siglo, una migración neta negativa, con más personas saliendo del país que entrando. Los investigadores advirtieron que esta tendencia podría continuar en 2026, afectando el empleo y el crecimiento económico.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la administración de Trump ya ha revocado más de 100.000 visas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, y ha deportado a más de 605.000 personas, mientras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

