Estados Unidos suspende trámite de visas de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los que figura Colombia, como parte de una política reforzada para evitar el ingreso de solicitantes que puedan convertirse en una "carga pública" para el sistema de asistencia social y de salud del país.

La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero y se mantendrá hasta que se complete una revisión integral de los protocolos de visado, marca un endurecimiento sustancial de las directrices implementadas en noviembre pasado por el gobierno del presidente Donald Trump. En aquella ocasión, se ordenó denegar visas a extranjeros con base en criterios como la edad y el padecimiento de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad, argumentando un alto riesgo de requerir atención médica costosa.

Según un memorando interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso esta redacción, la evaluación para determinar si un solicitante puede ser considerado una potencial "carga pública" es exhaustiva. Los funcionarios consulares deben analizar factores como el estado de salud, la edad, el dominio del idioma inglés, la situación financiera y los antecedentes de haber recibido asistencia pública o de haber estado internado en instituciones.

"El criterio que más preocupa a las autoridades estadounidenses es la posible necesidad de atención médica a largo plazo, que puede ascender a cientos de miles de dólares", señala el documento.



Esto implica que solicitantes mayores, con sobrepeso o con condiciones de salud preexistentes, así como aquellos con recursos económicos limitados o un historial de asistencia gubernamental, enfrentarán una probabilidad muy alta de rechazo.

En su comunicado oficial, el Departamento de Estados indicó que: "La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense".

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Amplio impacto regional y global

Además de Colombia, la suspensión afecta a varios países latinoamericanos, como Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. Sin embargo, el grueso de las nacionalidades incluidas en la lista pertenecen a África y Oriente Medio. También figuran otros territorios como Rusia, Moldavia, Tailandia, y naciones caribeñas como Bahamas y Bermuda.

La política ha sido justificada por la administración Trump como un esfuerzo necesario para proteger los recursos públicos y garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes. "La ley de inmigración de EE. UU. ha requerido durante décadas que los extranjeros que buscan venir a este país se sostengan a sí mismos y no dependan de los contribuyentes estadounidenses. Estamos aplicando esa ley de manera rigurosa", declaró un portavoz del Departamento de Estado que solicitó el anonimato.

Excepciones "muy limitadas" y futuro incierto

El memorando señala que existirán excepciones "muy limitadas" a la suspensión, las cuales solo se aplicarán una vez que los solicitantes superen todos los filtros y requerimientos, los cuales se han hecho más estrictos desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025. No obstante, las autoridades no han especificado cuáles serán esos criterios excepcionales, generando incertidumbre entre potenciales aplicantes y familiares de residentes en Estados Unidos.

La medida ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes la califican de "discriminatoria" y "desproporcionada", argumentando que penaliza a personas por condiciones de salud y económicas ajenas a su voluntad, y que fractura familias al obstaculizar la reunificación.

Con la entrada en vigor de la suspensión, miles de trámites de visa de inmigrantes quedarán en pausa indefinida, afectando planes de turismo, negocios, estudio y reunificación familiar para ciudadanos de las naciones incluidas en la lista.